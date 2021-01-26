Больше всего презентов премьер получил от турецких чиновников Источник: Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству. Об этом говорится в ответе департамента информации и взаимодействия с общественностью Секретариата Кабмина на запрос "Интерфакс-Украина".

В течение 2020 года премьер-министром Украины Шмыгалем Д. А. получено 30 подарков, как подарков государству.

В частности, глава правительства получил следующие подарки:

фарфоровый кофейный сервиз от президента Турции;

металлический футляр с кристаллической породой внутри от президента Швейцарской Конфедерации;

ручка в кожаном футляре от президента Польши;

декоративный шлем от вице-президента Турции;

зеркало на цепочке и фарфоровая декоративная тарелка от министра национальной обороны Турции;

фарфоровая глубокая тарелка с крышкой от министра промышленности и технологий Турции;

фарфоровый кофейный сервиз от министра иностранных дел Турции;

фарфоровая ваза от посла Китая в Украине;

книга "The illustrated Mahabharata: the definitive guide to India's greatest epic" от посла Индии в Украине;

два галстука и четки в футляре от деловых кругов Турции;

металлическую декоративную тарелку от руководства Совета международных отношений Турции;

книгу "Бабий Яр. Трагедия, история, память 1941-2011" и фотоколлекцию Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" от Федерации Еврейских общин Украины;

шерстяной коврик от министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко;

плакетка с гербом Национальной гвардии Украины;

металлическая декоративная тарелка и сувенирная книга "Национальная гвардия Украины в фотографиях 2020" от Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины;

мягкая игрушка и "Тризуб" на подставке от детей школы-интерната Харькова; картина с фотографией самолета от Староконстантиновской Бригады тактической авиации имени Петра Франко;

плакетка с изображением военной техники в футляре от Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П.Сагайдачного;

образец породы на гранитной подставке от шахтеров Донецкой области;

стеклянная декоративная тарелка от Львовского Национального Академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой;

деревянную плакетку с видами Херсонщины и сувенирную книгу "Kherson Journey to the South" от руководства Херсонской облгосадминистрации;

канцелярский подарочный набор (ручка Parker с логотипом Днепропетровской ОГА, деловой дневник темно-синего цвета, значок с логотипом Днепропетровской ОГА) от руководства Днепропетровской облгосадминистрации;

вышитое полотенце от руководства Сумской облгосадминистрации.

Секретариат правительства заявил, что не владеет информацией, вручалось ли Денису Шмыгалю в 2020 году наградное оружие.

Ранее "Подробности" писали о подарках, которые категорически нельзя принимать.