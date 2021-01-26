Тарелки, вазы и четки: в Кабмине рассказали о подарках премьеру Шмыгалю (список) [ Редактировать ]
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков государству. Об этом говорится в ответе департамента информации и взаимодействия с общественностью Секретариата Кабмина на запрос "Интерфакс-Украина".
В течение 2020 года премьер-министром Украины Шмыгалем Д. А. получено 30 подарков, как подарков государству.
В частности, глава правительства получил следующие подарки:
- фарфоровый кофейный сервиз от президента Турции;
- металлический футляр с кристаллической породой внутри от президента Швейцарской Конфедерации;
- ручка в кожаном футляре от президента Польши;
- декоративный шлем от вице-президента Турции;
- зеркало на цепочке и фарфоровая декоративная тарелка от министра национальной обороны Турции;
- фарфоровая глубокая тарелка с крышкой от министра промышленности и технологий Турции;
- фарфоровый кофейный сервиз от министра иностранных дел Турции;
- фарфоровая ваза от посла Китая в Украине;
- книга "The illustrated Mahabharata: the definitive guide to India's greatest epic" от посла Индии в Украине;
- два галстука и четки в футляре от деловых кругов Турции;
- металлическую декоративную тарелку от руководства Совета международных отношений Турции;
- книгу "Бабий Яр. Трагедия, история, память 1941-2011" и фотоколлекцию Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" от Федерации Еврейских общин Украины;
- шерстяной коврик от министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко;
- плакетка с гербом Национальной гвардии Украины;
- металлическая декоративная тарелка и сувенирная книга "Национальная гвардия Украины в фотографиях 2020" от Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины;
- мягкая игрушка и "Тризуб" на подставке от детей школы-интерната Харькова; картина с фотографией самолета от Староконстантиновской Бригады тактической авиации имени Петра Франко;
- плакетка с изображением военной техники в футляре от Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П.Сагайдачного;
- образец породы на гранитной подставке от шахтеров Донецкой области;
- стеклянная декоративная тарелка от Львовского Национального Академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой;
- деревянную плакетку с видами Херсонщины и сувенирную книгу "Kherson Journey to the South" от руководства Херсонской облгосадминистрации;
- канцелярский подарочный набор (ручка Parker с логотипом Днепропетровской ОГА, деловой дневник темно-синего цвета, значок с логотипом Днепропетровской ОГА) от руководства Днепропетровской облгосадминистрации;
- вышитое полотенце от руководства Сумской облгосадминистрации.
Секретариат правительства заявил, что не владеет информацией, вручалось ли Денису Шмыгалю в 2020 году наградное оружие.
Ранее "Подробности" писали о подарках, которые категорически нельзя принимать.
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