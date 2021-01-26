Языковой геноцид, спровоцированный вступившей в силу 16 января 2020 года статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и всячески подогреваемый действующей властью, набирает обороты. В первую же неделю действия этой статьи закона на электронную почту уполномоченного по защите государственного языка поступило 186 жалоб от "настоящих патриотов".

Но были не только жалобы. В Мариуполе национал-радикалы организовали травлю сотрудницы ветеринарной клиники, которая пообещала клиентам, обращающимся к ней на русском языке, скидку.

Женщина, отстаивающая свое право на использование русского языка, которое предусмотрено статьей 10 Конституции Украины, не только подверглась оскорблениям и угрозам, но и была внесена в базу данных сайта "Миротворец".

А сама ветеринарная клиника пережила нападение вандалов национал-радикального толка. Более того, фашиствующие молодчики начали угрожать и клиентам этой клиники.

Подверглась травле в Интернете и преподаватель педуниверситета имени Драгоманова, осмелившаяся открыто раскритиковать насильственную украинизацию сферы услуг.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" предупреждала, что принятие указанных языковых норм не будет иметь ничего общего с защитой украинского языка, а станет оправданием для террора в отношении русскоязычных граждан.

Сегодня мы видим, что власть и ее заокеанские хозяева делают все для того, чтобы раздуть пожар гражданского противостояния в Украине. Для того чтобы не допустить этого, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" еще в первые дни работы парламента внесла в Верховную Раду законопроекты "О порядке применения языков в Украине" (регист. № 1103-1) и "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно обеспечения защиты языковых прав национальных меньшинств" (регист. № 1125).

Языковая и в целом социальная политика Зеленского, правительства и партии "Слуга народа" сознательно ведет к разжиганию межнациональной розни в стране, к установлению тоталитарного режима, главные задачи которого ‒ сохранение колониального статуса Украины, целенаправленное уничтожение культуры, языков и традиций народов, проживающих в Украине, и организация на государственном уровне геноцида инакомыслящих.

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" заявляет: такие действия власти направлены не только на ущемление прав русскоязычных граждан, ограничение прав предпринимателей, но и на взращивание когорты новых швондеров и шариковых, уже считающих себя вправе, подменяя государство, проверять и карать.

Такая политика Зеленского и его окружения неминуемо приведет страну к катастрофе, если граждане Украины, умеющие самостоятельно мыслить и отстаивать свое право говорить на родном языке, не положат конец этому разгулу деятельности новоявленных швондеров и шариковых.

Партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"