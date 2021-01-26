Во вторник, 2 января, на брифинге первый заместитель спикера Руслан Стефанчук заявил, что в законе о референдуме, который сегодня приняла Верховная Рада, упоминается возможность электронного голосования.

Однако оно требует дополнительного законодательного регулирования.

По его словам, электронное голосование будет проводиться после того, как подтвердят техническую возможность для него. Кроме того, данный вопрос может подниматься тогда, когда будет принят отдельный закон по электронному голосованию в целом.

До этого момента мы будем проводить референдум способом, который определен законом. То есть путем бумажных бюллетеней.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум. Президентский документ поддержали 255 народных депутатов.

Ранее сообщалось, что вопрос об особом статусе Донбасса могут вынести на референдум.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.