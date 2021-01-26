Україна відкриває кордони для тренувань військових [ Редактировать ]
Натомість Україна кордони - відкриває. Щоправда, лише для військових і тільки для тренувань. Верховна Рада дала дозвіл на допуск іноземних військ. Це потрібно для участі у щорічних спільних маневрах.
Цьогоріч в Україні заплановано вісім міжнародних навчань зі США, Великою Британією, Румунією та Польщею, а також багатонаціональні тренування Збройних сил України.
по теме
Українські військові моряки прибули на навчання до США. У місті Балтимор три екіпажі пройдуть 10 тижневий курс спецпідготовки з управління катерами класу "Айленд"
Согласно документу, в Украине будет разрешено двойное гражданство, но для владельцев российских паспортов предусмотрены ограничения
Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского №4499
На Донбасі важко поранили українського військового. Сталося це під час Обстрілу наших позицій поблизу Хутора Вільного
В понедельник, 25 января, депутат Юлия Тимошенко поразила очередной сменой имиджа