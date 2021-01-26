Натомість Україна кордони - відкриває. Щоправда, лише для військових і тільки для тренувань. Верховна Рада дала дозвіл на допуск іноземних військ. Це потрібно для участі у щорічних спільних маневрах.

Цьогоріч в Україні заплановано вісім міжнародних навчань зі США, Великою Британією, Румунією та Польщею, а також багатонаціональні тренування Збройних сил України.