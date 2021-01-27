11-річний Максим з Тернополя, в якого поцілили з рушниці під час прогулянки на санчатах, - одужує. Школяра вже перевели з реанімації.

Звичайна зимова розвага ледь не закінчилася трагедією.

Ярослав, тато Максима:

Прибігає дочка додому і кричить: тато, щось вистрілило і Максим впав.

Поранили у спину!

Роман Жежера, дитячий хірург:

Вони розсіяні по всьому тулубу.

Зараз 11-річний Максим знаходиться тут, у столичному "Охматдиті". Сюди його перевезли на реанімобілі. Все через складність поранень та пошкодження внутрішніх органів. Після кількох операцій хлопчика перевели з реанімації. Зараз він у стабільному стані.

У холі лікарні зустрічаємо батька Максима. Говорити на камеру чоловік відмовляється, каже - переживає за сім'ю. Його сину легше. Потроху, але впевнено, хлопець оговтується після операції.

Ярослав, батько Максима:

Він сьогодні перший раз встав на ноги. На декілька секунд.

Довше - поки не може. Та й лікарі не дозволяють. Бо травм багато.

Роман Жежера, дитячий хірург:

Було виявлено пошкодження тонкої кишки у двох місцях. І в одному місці прямої кишки. Товстої. Були пошкодження і печінки, і підшлункової залози.

В якому стані хлопчик потрапив до лікарні зрозуміло по фото його курточки.

Ярослав, батько Максима:

Вона - як решето.

Роман Жежера, дитячий хірург:

Було понад 35 поранень. В дробинок цих. Вони, як правило, інкапсулюються і надалі їх ніхто не шукає.

Ванда Олінецька, дитячий хірург:

Багато з цих дробинок знаходиться біля життєво важливих судин і біля спинного мозку. І одна з них потрапила у ліву легеню. Вона там залишається дуже глибоко, біля крупних судин лівої легені.

По факту стрілянини правоохоронці розпочали розслідування.

Володимир Галевич, заступник начальника ГУНП в Тернопільській області:

Оперативники відпрацювали найближчий будинок, за версією експертів, з якого і був скоєний постріл. В одній з квартири було виявлено гладкоствольну зброю.

Втім, її власник усі звинувачення відкидає. Але якщо експертиза підтвердить, що стріляли саме з цієї рушниці - чоловіку загрожує від 3 до 7 років в'язниці.