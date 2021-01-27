Стрілянина у Тернополі: постраждалого підлітка прооперували у лікарні "Охматдит" [ Редактировать ]
11-річний Максим з Тернополя, в якого поцілили з рушниці під час прогулянки на санчатах, - одужує. Школяра вже перевели з реанімації.
Звичайна зимова розвага ледь не закінчилася трагедією.
Ярослав, тато Максима:
Прибігає дочка додому і кричить: тато, щось вистрілило і Максим впав.
Поранили у спину!
Роман Жежера, дитячий хірург:
Вони розсіяні по всьому тулубу.
Зараз 11-річний Максим знаходиться тут, у столичному "Охматдиті". Сюди його перевезли на реанімобілі. Все через складність поранень та пошкодження внутрішніх органів. Після кількох операцій хлопчика перевели з реанімації. Зараз він у стабільному стані.
У холі лікарні зустрічаємо батька Максима. Говорити на камеру чоловік відмовляється, каже - переживає за сім'ю. Його сину легше. Потроху, але впевнено, хлопець оговтується після операції.
Ярослав, батько Максима:
Він сьогодні перший раз встав на ноги. На декілька секунд.
Довше - поки не може. Та й лікарі не дозволяють. Бо травм багато.
Роман Жежера, дитячий хірург:
Було виявлено пошкодження тонкої кишки у двох місцях. І в одному місці прямої кишки. Товстої. Були пошкодження і печінки, і підшлункової залози.
В якому стані хлопчик потрапив до лікарні зрозуміло по фото його курточки.
Ярослав, батько Максима:
Вона - як решето.
Роман Жежера, дитячий хірург:
Було понад 35 поранень. В дробинок цих. Вони, як правило, інкапсулюються і надалі їх ніхто не шукає.
Ванда Олінецька, дитячий хірург:
Багато з цих дробинок знаходиться біля життєво важливих судин і біля спинного мозку. І одна з них потрапила у ліву легеню. Вона там залишається дуже глибоко, біля крупних судин лівої легені.
По факту стрілянини правоохоронці розпочали розслідування.
Володимир Галевич, заступник начальника ГУНП в Тернопільській області:
Оперативники відпрацювали найближчий будинок, за версією експертів, з якого і був скоєний постріл. В одній з квартири було виявлено гладкоствольну зброю.
Втім, її власник усі звинувачення відкидає. Але якщо експертиза підтвердить, що стріляли саме з цієї рушниці - чоловіку загрожує від 3 до 7 років в'язниці.
по теме
Санки були не прості, а перероблені з капоту старої машини - виготовила їх компанія молодих хлопців, яким захотілося розваг на снігу
Поки бригада комунальників усувала аварію в будинку - троє невідомих побили водія службового авто
Від народження у дівчинки вада серця, а на додаток ще й проблеми з дихальною системою - кисень малеча отримує через трубку, вживлену в шию
Его привезли в столичный Охматдет, поскольку он нуждается в хирургической операции
На Черкащині затримали чоловіка, який убив свого чотиримісячного сина