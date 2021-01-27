Президент США Джо Байден впервые после того, как возглавил Белый дом, провел телефонную беседу с российским президентом Владимиром Путиным. Телефонный разговор состоялся 26 января. Агентство Associated Press сообщает, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Москва обратилась к нам на прошлой неделе с просьбой об этой беседе. Байден согласился, но хотел сначала подготовиться к ней вместе со своим штабом и поговорить с европейскими союзниками, включая лидеров Великобритании, Франции и Германии, что он и сделал.

Байден также позвонил главе НАТО Йенсу Столтенбергу перед разговором, "чтобы заверить в приверженности США альянсу, основанному как оплот против российской агрессии", говорится в сообщении.

В то же время, в Белом доме заявили, что в разговоре со Столтенбергом Байден подтвердил приверженность США коллективной обороне в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора и подчеркнул свою приверженность укреплению трансатлантической безопасности.

Также сообщается, что Байден подчеркнул - США "будут защищать себя и примут меры, которые могут включать дальнейшие санкции, чтобы гарантировать, что Москва не будет действовать безнаказанно".

Байден твердо настроен на поддержку суверенитета Украины со стороны США, в то время как Россия поддерживает сепаратистов на востоке страны.

Президент США также поднял вопросы о приписываемых России кибератаках на американские ведомства, "выплатах талибам за убийства американцев в Афганистане, вмешательстве в американские выборы 2020 года, отравлении оппозиционера Навального и разгоне в выходные его сторонников".

Напомним, от 150 до 200 сотрудников Национальной гвардии США, дислоцированных в Вашингтоне, округ Колумбия, для обеспечения безопасности инаугурации президента Джо Байдена, получили положительный результат тестов на коронавирус.

Ранее podrobnosti.ua сообщали как ФБР сделало тревожное предупреждение во время инаугурации Байдена.

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