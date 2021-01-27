Под Ривне в серьезном ДТП пострадали двое людей [ Редактировать ]
В Ривненской области возле села Трискины Сарненского района случилось серьезное ДТП. Так, при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали четыре человека, двое из которых - дети.
По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Audi А6 не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic под управлением 36-летнего мужчины.
После этого в больницу с различными травмами доставили двух малолетних детей, пассажиров микроавтобуса. Также "скорая" госпитализировала водителя и пассажирку Audi А6. Сейчас жизням всех пострадавших ничего не угрожает. У водителей отобрали образцы крови для определения состояния опьянения.
Напомним, ранее в Запорожской области недалеко от села Красное легковушка Mercedes-Benz врезалась в многотонный грузовик Volvo. В результате аварии погибли 2 человека, находящееся в легковом автомобиле, при этом, шофер грузового автомобиля не пострадал.
Читайте также, в Львовской области в результате ДТП погибли три человека. водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.
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