В Ривненской области возле села Трискины Сарненского района случилось серьезное ДТП. Так, при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали четыре человека, двое из которых - дети.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Audi А6 не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic под управлением 36-летнего мужчины.

После этого в больницу с различными травмами доставили двух малолетних детей, пассажиров микроавтобуса. Также "скорая" госпитализировала водителя и пассажирку Audi А6. Сейчас жизням всех пострадавших ничего не угрожает. У водителей отобрали образцы крови для определения состояния опьянения.

Напомним, ранее в Запорожской области недалеко от села Красное легковушка Mercedes-Benz врезалась в многотонный грузовик Volvo. В результате аварии погибли 2 человека, находящееся в легковом автомобиле, при этом, шофер грузового автомобиля не пострадал.

Читайте также, в Львовской области в результате ДТП погибли три человека. водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.

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