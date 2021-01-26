Во вторник, 26 января, под Киевом, произошло жуткое тройное ДТП. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на Новоирпенской трассе. В результате ДТП образовались пробки, а дорога стала буквально засыпана обломками.

Один из водителей получил серьезные повреждения. Его госпитализировали в больницу.

На месте выяснилось, что сначала столкнулись две легковушки. Внедорожник ударил легковую машину. В то время, когда участники аварии ожидали патрульных, на полной скорости в легковушку врезалась еще одна машина.

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Кроме того, в Индии рухнул многоэтажный дом. Стоит отметить, по словам официальных лиц, под завалами могло находиться до 70 человек.

Ранее мы писали, что в Индии подъемный кран "похоронил" рабочих. Компания, которой принадлежал 70-тонный кран, купила его два года назад, но, так и не ввела его в эксплуатацию. Недавно предприятие отдало на аутсорсинг выполнение работ по установке конструкции.

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