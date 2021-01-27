За минулу добу в Україні майже 4 тисячі нових інфікувань COVID-1

За минулу добу в Україні майже 4 тисячі нових інфікувань COVID-19. Ушпиталили дві з половиною тисячі хворих. Померли - 145 людей. Найбільше заражень у Києві, на Харківщині, Львівщині та Запоріжжі.

Як повідомили в МОЗі, проти COVID-19 вакцинацію в Україні почнуть 15 лютого. Щеплення робитимуть китайським препаратом "Сіновак".