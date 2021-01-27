У Черкасах дворічна Емілія бореться за життя. У дитини вроджені вади серця і дихальної системи. Дівчинці потрібна термінова операція за кордоном, але грошей у батьків немає. З родиною Емілії спілкувався Станіслав Кухарчук.

Отак, укольчик зробила, щоб ведмедик не болів.

Та одужати хоче і сама дворічна Емілія. Від народження в дівчинки вада серця, а на додаток ще й проблеми з дихальною системою. Кисень малеча отримує через трубку, вживлену в шию. Попри це дитина весела та грайлива, але будь-яка активність для неї вкрай небезпечна - збивається дихання. Мама Емілії майже ніколи не випускає з рук "мішок амбу" - застосовувати його доводиться чи не щодня.

Може бути кілька, може не бути жодного. Якщо його не використовувати - у неї починаються судоми і треба викликати реанімацію.

Крім того, жінці самотужки треба прочищати трахеостомічну трубку, через яку дихає малеча. Квартира родини заставлена спеціальним медичним обладнанням. За ці два роки життя рідних Емілії перетворилось на суцільну боротьбу за дитину.

Інна Шелест, мама Емілії:

Ми дуже часто хворіємо, бо трахіостома відкрита і відкритий доступ до легенів - ми постійно хапаємо всі інфекції, постійно у нас бронхіти та пневмонії. Нас вже знають всі реаніматологи Черкаської області.

Через систематичні хвороби дівча - частий гість у дитячій лікарні. Та медики із сумом констатують: можуть лише підтримувати життєдіяльність дитини, але повноцінно вилікувати її не в змозі.

В'ячеслав Миколаєнко, директор КНП "Черкаська міська дитяча лікарня":

Звичайно, треба дитинці цій формувати нормальну - здорову гортань та трахею. Як це робити, це повинні вирішувати, тобто - щодо методик, щодо конкретних методів лікування, у тому числі й хірургічного.

Пластичну операцію на трахеї дитині потрібно зробити якнайшвидше. Подарувати Емілії повноцінне життя вже зголосилися в Ізраїльській клініці. Однак таке оперативне втручання коштує астрономічну суму - 100 тисяч доларів. Для родини ця сума непосильна. Тож вони просять усіх небайдужих допомогти врятувати життя їхньої донечки.

Усі реквізити для допомоги Емілії ви зараз бачите на екрані.

5354 3230 9257 3135 (UKRSIBBANK)

4441 1144 2356 1974 (monobank)

5168 7554 5562 6297 (ПриватБанк)

Інна Шелест (мама Емілії)

Тел. (096)361 31 01