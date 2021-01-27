Ухудшение погоды: МОН рекомендовал областям готовиться к дистанционке [ Редактировать ]
Министерство образования и науки Украины рекомендовало семи областям подготовиться к переходу на дистанционное обучение в связи с ухудшением погоды.
Речь идет об Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской области, говорится на сайте МОН.
Соответствующее письмо с рекомендациями срочно направили в области, где ожидается осложнение погодных условий.
Кроме того, областям рекомендовали принять дополнительные меры для предотвращения переохлаждения преподавателей, учеников и студентов в период непогоды.
В МОН также напомнили о существовании платформы "Всеукраинская школа онлайн" для дистанционного обучения.
Ранее мы писали о том, что украинцев призвали не садиться за руль в ближайшие дни. В Украине в ближайшие два дня ожидается сложная ситуация на дорогах из-за непогоды. Отмечается, что сейчас техника дорожных служб работает, прежде всего, в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.
Также сообщалось, что Одессу накрыл мощный снегопад, который буквально парализовал город. Главные автомобильные дороги остановились в пробках. В полиции сообщили, что въезд грузовому автотранспорту в Одессу запрещен.
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