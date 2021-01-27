Пані Надія каже, після розлучення переїхала із синами сюди із Горлівки у 2004 році

Не припиняються обстріли на Донбасі. Сьогодні бойовики відкривали вогонь по наших позиціях сім разів, били переважно з гранатометів.

Одна з традиційно гарячих точок - передмістя Авдіївки. Від ворожих снарядів там нерідко потерпають і мирні жителі. Про одну з таких історій - Ігорь Левенок.

Це одна з вулиць старої Авдіївки. Колись тут було людно. Нині ж вона поросла хащами, довкола самі руїни і тепер тут вже ніхто не живе.

Ось такий вигляд тепер має чимало осель. Прифронтова смуга. До центра Донецька навпростець трохи більше ніж десять кілометрів. І ця частина містечка найбільше постраждала від обстрілів. Приватний сектор. Колись тут селилися люди подалі від метушні та міських стресів.

Ці руїни колись були будинком. У ньому мешкала жінка із двома синами. Перший обстріл від якого постраждала хата, трапився у серпні 2016. Наступний у грудні 2017. Наслідки можемо бачити.

Господиня цієї оселі нині вже пенсіонерка Надія Фоменко. Каже: їй та синам тоді вдалося вижити, бо ж обстріли трапилися вдень. Вони були на роботі. Коли побачили свою хату, жахнулися.

Надія Фоменко, власниця зруйнованого будинку:

На неділю раніше оцей дім перший получається, а мій дім вже через неділю. Вообщем отак от.

Пані Надія каже, після розлучення переїхала із синами сюди із Горлівки у 2004 році. Купили будинок із газом, тримали господарство. Та ворожий снаряд знищив усе вмить. Жили по закутках у друзів та знайомих.

Як кажуть мир не без добрих людей. Я даже не очікувала, що таке буде...

Цьогоріч Надії Вікторівні держава таки підставила плече. З бюджету почали надходити кошти громадянам, чиє житло зруйнувала війна.

Надія Фоменко, власниця зруйнованого будинку:

Оце я в інтернеті прочитала, що видають допомогу, звернулась і буквально дуже швидко все оформила. Мені сказали здавайте документи, щоб я ще у двадцятому році попала в програму, поторопіться. І в мене все получилося. Дуже дякую.

Пані Надія вже отримала триста тисяч гривень. В Авдіївській військово-цивільній адміністрації кажуть: станом на тепер семеро родин теж одержали по стільки ж.

Віталій Барабаш, голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації:

На сьогоднішній день до нас звернулося, якщо я не помиляюся, сорок шість звернень, сорок шість громадян. Після того складається акт, члени комісії підписують цей акт, заява. Саме головне, щоб це була приватна власність цієї людини.

За підрахунками ВЦА в Авдіївці зруйновано близько трьох з половиною сотень осель. Гроші їхні власники отримуватимуть по черзі. Як швидко ця кількість скорочуватиметься, залежатиме від Уряду. А Надія Вікторівна вже шукає, де придбати житло в тій самій Авдіївці. Покидати місто жінка не хоче.