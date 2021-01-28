Лижі на прокат просто у центрі міста можуть взяти жителі Лахті. У цьому фінському місті проклали лижні траси, схожі до велодоріжок. Та облаштували три пункти зі спорядженням. Лахті, місто з населенням 120 тисяч, цьогоріч отримало звання "зеленої" столиці Європи. Тож місцеві жителі усіляко намагаються підтримувати такий імідж.

Сара Піспанен, голова відділу комунікації Лахті: