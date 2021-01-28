У Фінському місті проклали лижні траси [ Редактировать ]
Лижі на прокат просто у центрі міста можуть взяти жителі Лахті. У цьому фінському місті проклали лижні траси, схожі до велодоріжок. Та облаштували три пункти зі спорядженням. Лахті, місто з населенням 120 тисяч, цьогоріч отримало звання "зеленої" столиці Європи. Тож місцеві жителі усіляко намагаються підтримувати такий імідж.
Сара Піспанен, голова відділу комунікації Лахті:
Ми справді пишаємось тим, що цього року стали Зеленою столицею Європи. І хочемо відзначити це по-лахтськи. Зимові види спорту та лижі - це візитівка нашого регіону. До того ж за чотири роки до 2025, ми плануємо взагалі звести викиди вуглецю до нуля.
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