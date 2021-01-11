Таможня выставила на продажу 2 тысячи конфискованных биткоинов [ Редактировать ]
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Таможня Финляндии объявила о том, что выставит на продажу 2 тысячи конфискованных биткоинов. Сумма конфиската оценивается в 60 миллионов евро.
Вся собранная криптовалюта была изъята в рамках расследования криминальных преступлений, в основном связанных с наркобизнесом. Запас конфискованной криптовалюты, находящейся в руках таможни, составляет 1981 биткойн, сообщает издание Yle.
Большую часть биткоинов таможенники изъяли в 2016 году в связи с уголовным расследованием крупного дела о контрабанде наркотических веществ. Однако тогда не знали, что с ними делать, так как законодательная база относительно криптовалюты не была разработана.
Изначально стоимость биткойнов составляла порядка 700 000 евро, но в пересчете на сегодняшний рекордно высокий курс она достигает почти 60 миллионов евро.
Полученные от продажи биткоинов средства будут перечислены в государственную казну.
Стоит отметить, что в конце 2020 года начался бурный рост курса биткоина, который в первых числах января достиг рекордной цены в 41 тысячу долларов США, но к моменту публикации новости рухнул до 33 тысяч долларов.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Bitcoin установил аномальный мировой рекорд цены. Также "Подробности" давали рекомендации о том, стоит ли обменивать на гривны криптовалюту.
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