Президент США Джо Байден приостановил разработку нефтяных и газовых месторождений, находящихся в собственности государства. Он также распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте Белого дома.

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Согласно документу, министр природных ресурсов должен приостановить новые договоры аренды нефте - и газодобывающих участков на государственных землях и в морских водах до завершения всестороннего обзора и пересмотра федеральной практики выдачи разрешений и лизинга.

Кроме того, указывается на необходимость увеличить производство возобновляемой энергии.

Ранее сообщалось, что украинцам в феврале снизят цену на газ на треть. Сумма в платежках за газ в феврале в Украине снизится на 491 гривну для некоторой категории граждан. Кроме того, удастся сэкономить еще 228 гривен, так как компании-монополисты не повысят тарифы.

Также мы писали о том, что Байден в роли президента впервые поговорил с главой России. Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом состоялся 26 января.

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