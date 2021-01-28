"Великий бізнес починає другий рік роботи поза звичних офісних просторів і переговорних кімнат - віддалений формат роботи триває. А значить, змінюються бізнес-процеси, і все, що можливо, переходить в онлайн", - пише в колонці "Zoom-ефект: як віддалена робота трансформує функцію HR" для видання Delo.ua Ірина Івасюк.

Експерт відзначила три напрямки в сфері управління персоналом, на які вплинув перехід роботи в віддалений режим - це підбір персоналу (рекрутинг), адаптація нових співробітників (онбордінг), а також навчання і розвиток.

Зокрема, Ірина Івасюк зазначає, що практика онлайн-співбесід успішно застосовувалася задовго до карантинних обмежень. А з переходом на віддалену роботу стала домінувати: це зручно, швидко і не надто витратно. Економиться час і рекрутерів, і здобувачів. А головна перевага онлайн-співбесід - це швидкість ухвалення рішень.

В рамках процесу онбордінга компанією "ТЕДІС Україна" одними з перших в системі дистанційної освіти були розроблені онлайн-курси "Адаптація персоналу" і "Корпоративна культура": "Для новачків вони виступають свого роду навігаторами руху в компанії", - розповідає Ірина Івасюк.

Особливе значення Ірина приділяє розвитку персоналу: "Моя порада: ніколи і ні за яких обставин не зупиняйте навчання і розвиток співробітників. Для нас це постулат. Немає можливості вчитися в звичних аудиторіях? Значить, переходимо до цифрових рішень. До слова, перший вебінар в період карантину був присвячений темі ефективного управління командами в віддаленому режимі - це важливий скілл нового часу".

Нагадаємо, що в січні 2021 року компанія "ТЕДІС Україна" зайняла 26 місце у рейтингу "50 кращих роботодавців" за версією журналу Forbes Ukraine.