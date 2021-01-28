Соратниця Навального зустріла обшук поліції грою на фортепіано [ Редактировать ]
Російський опозиціонер Олексій Навальний залишиться за ґратами щонайменше до 15 лютого. Так вирішив Московський обласний суд. Він відхилив апеляцію захисту.
Водночас по всій Росії після масових протестів 23 січня тривають обшуки в опозиціонерів та прихильників Навального.
Зокрема, силовики завітали до активістки Анастасії Васильєвої. Жінка зустріла їх грою на фортепіано. А наприкінці "виступу" запропонувала поліцейським їй поаплодувати.
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