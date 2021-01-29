У Львові зледенілі доріжки в парках посипатимуть не сіллю з піском, а кавовою гущею

У Львові зледенілі доріжки в парках посипатимуть не сіллю з піском, а кавовою гущею. Мовляв, це економніше та не шкодить ані взуттю, ані собакам, яких там вигулюють. У кого перейняли такий досвід? І як це робитимуть - розкаже Христина Гашенко.

Кава у кав'ярнях, ресторанах і пабах. Горнятко цього запашного напою - одна з візитівок Львова. Місто вважають українською кавовою столицею. Утім у міськраді вигадали ще одне застосування цього продукту. Під час ожеледі гущею кави планують посипати тротуари.

Ірина Оршак, радниця міського голови Львова з питань екології:

Кавова гуща має абразивні властивості, крім того, кавова гуща є корисною для рослинності вона покращує стан ґрунту, вона підживлює рослинність.

А ще дешевша за піскосуміш.

Ірина Оршак, радниця міського голови Львова з питань екології:

Піскосуміш потрібно збирати, коли топляться сніги, а кавову гущу не треба буде збирати з парків, їх просто треба буде підмести в клумби, банально під кущі, під дерева вона буде слугувати такою собі підживкою.

Щодня львівські кав'ярні викидають десятки кілограмів кавової гущі. То ж не проти спрямувати її на добру справу. Більше того - готові надати її безкоштовно. Єдине, кажуть, її треба правильно зберігати.

Тарас Маселко, представник мережі ресторанів у Львові:

Кавова гуща, яка залишається після приготування кави, вона містить вологу, відповідно ви її не можете зберігати кілька днів, вона починає цвісти і псуватися. Відповідно, якщо цією гущею щось відразу робити, тобто робити утилізацію, відсортовувати, тоді вона надається.

Проекспериментувати з кавовою гущею на засніжених дорогах ми попросили пані Світлану. Жінка 13 років чистить львівські тротуари.

Світлана Скаліш, працівниця Львівського комунального підприємства:

Приємно так, ну так. А пісок, піскосуміш, то є піскосуміш, а кава буде пахнути, люди будуть йти і відчувати, що пахне кавою. - А й справді пахне, так, дуже пахне.

І ще одна перевага….

Світлана Скаліш, працівниця Львівського комунального підприємства:

На ощуп є мягше і легше тому, що пісок і сіль піскосуміш воно є тяжке, а то є легше, тим краще.

Кавовою гущею наразі посипатимуть лише тротуари в парках. Власники собак новацію вітають. Бо ж, кажуть, піскосуміш зазвичай роз'їдає лапи їхніх улюбленців.

Жанна, жителька Львова:

Звісно шкодить, я думаю, на шкіру кожної людини і тварини шкодить, негативно.

Ідею з кавовою гущею Львів перейняв у Великій Британії. Там у деяких містах почали впроваджувати таку екопрактику.

Посипати кавовою гущею у львівських парках комунальники планують уже наступного тижня. Тоді ж синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах. саме після цього чиновники і вирішать настільки ефективна ця екосуміш.