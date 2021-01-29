В Україні вирує потужний сніговий циклон. На Одещині та Миколаївщині - десятки дорожньо-транспортних пригод. В Одесі за добу постраждали 58 людей. Яка ситуація станом натепер - про це далі.

В Одесі мокрий сніг не вщухав цілу ніч. Перейшов у дощ, а потім вдарив мороз. Дерева та електродроти вкрилися кригою й почали падати. На вулиці Головковській - дерево розтрощило будинок, ніхто не постраждав.

Світлана, мешканка будинку:

Там бабушка, восемьдесят два года, живет. Это дерево было под стенкой и упало на забор, а забор был прикрепленный к стенке домовой и вот оно сорвало и вырвало.

Загалом в Одесі впало з пів тисячі дерев - двоє людей травмовані. А ось справжнє жахіття відбувалося вночі на трасах. ДСНС, поліція, шляховики витягували із заметів автівки й навіть пасажирські автобуси: врятували приблизно триста людей. Від ранку на головних магістралях регіону взагалі заборонили рух транспорту: це траси Одеса-Рені, Одеса-Кучурган та Одеса-Київ.

Дмитро Рибалка, начальник Служби автомобільних доріг в Одеській області:

Сьогодні складається така ситуація, коли техніка, навіть одна, друга, третя, одна за одною йде - проходить хвилин десять - і воно знову там переметає, заметає і рухатись на звичайному автомобілі вже неможливо.

Знеструмленими залишаються півтори сотні міст і сіл. За прогнозами буревії вщухнуть тільки завтра на ранок.

Сергій Готко, директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Одеської обласної державної адміністрації:

Прогноз погоди, нажаль, невтішний мокрий сніг, пориви вітру.

На Миколаївщині напередодні оголосили "червоний рівень небезпеки". Основні траси розчищені. Але рух на півночі області значно ускладнився, на підйомах утворилися величезні затори. Зі снігових заметів вилучили понад півсотні автомобілів, у Первомайському районі надзвичайникам довелося рятувати швидку.

Між Миколаєвом та Одесою зіткнулися декілька фур. Наразі рух київською трасою відновлено, напрямок на Кишинів поки що закритий.

Снігопади накрили й Черкащину. В обласному центрі наслідки заметілі не такі відчутні, але в районах ситуація значно складніша.

Так місцеві комунальники долають наслідки негоди в Городищі. Рух у місті ускладнений.

Аліна Воловіна, жителька Городища:

Вихожу, ждати по пів години і по морозу іду пішком - мерзнути - погано їздить транспорт.

Лопату з рук двірник Ірина не випускає від п'ятої ранку. Каже, разом з колегами прибирають тротуари та під'їзди до будинків.

Ірина Гребенюк, двірник:

Тут працює три працівника, а в місті остальна бригада робить - стараємось все по можливості зробить щоб і діти могли в школу добратись і люди на роботу.

На трасах області ситуація краща. За повідомленням шляховиків, головні траси почали прибирати ще з ночі. І над ранок рух відновили. Втім, ДТП все ж трапляються. Андрій через "снігову кашу" на узбіччі ледь не злетів з дороги.

Андрій, водій вантажівки:

Прибрали дорогу, проїхали машини прочистили, а сніг ішов і захватило обочіну колесо, і вилетів, і всьо.

З пів сотні автівок злетіли з траси в кювет і на Кіровоградщині. Серед них і вантажівка, яка транспортувала кисень для лікарень Кропивницького. Надзвичайники закликають водіїв у період снігопадів утриматися від поїздок.