Президент США Джо Байден во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным "не сдерживался". Он откровенно говорил о своих опасениях.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

У американского президента были четкие цели, которые ему удалось реализовать во время этих переговоров.

"Байден никогда не сдерживался, когда речь шла о президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства", - отметила Псаки.

Ранее мы писали о том, что Байден в роли президента впервые поговорил с главой России. Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом состоялся 26 января.

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