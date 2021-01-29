Белый дом прокомментировал разговор Байдена с Путиным [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным "не сдерживался". Он откровенно говорил о своих опасениях.
Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
У американского президента были четкие цели, которые ему удалось реализовать во время этих переговоров.
"Байден никогда не сдерживался, когда речь шла о президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства", - отметила Псаки.
Ранее мы писали о том, что Байден в роли президента впервые поговорил с главой России. Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом состоялся 26 января.
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