На Рівненщині судитимуть злочинне угруповання [ Редактировать ]
На Рівненщині судитимуть 22 членів злочинного угруповання. Під виглядом реабілітації впродовж року вони силоміць утримували і катували майже півтори сотні нарко- і алкозалежних у шести центрах. Правоохоронці звільнили їх торік у травні. Організатором бізнесу виявився виходець із Луганщини.
На сьогодні слідство встановило 26 потерпілих, за перебування яких зловмисники отримали 380 тисяч гривень.
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