Правительство Португалии решило ограничить выезд своих граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции, таким образом добавив до действующих карантинных ограничений новые.

За последние несколько дней в стране увеличилось количество госпитализированных граждан, а также общая статистика COVID-19 резко ухудшилась.

Число новых случаев продолжает расти, ситуация очень серьезная. Сегодня количество заражений очень высокое, как и количество смертей. За последние несколько дней наблюдается увеличение числа госпитализаций, увеличение числа смертей.

Отмечается, что планируется за последующие 15 дней ввести еще большее количество ограничений. Также школьники выйдут на дистанционное обучение. К тому же власти приняли решение об ограничении выезда граждан Португалии за пределы континентальной территории любым способом.

Читайте также, в Португалии вернули режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Выходить из дома в условиях чрезвычайного положения португальцам можно, однако запрещено собираться группами более 10 человек.

Кроме того, в Германии суд признал локдаун "катастрофично ошибочным решением". В суде первой инстанции в немецком городе Веймар слушалось дело о нарушении карантинных ограничений весной 2020-го.

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