В Германии суд оправдал мужчину, нарушившего карантинные меры, признав их "катастрофично ошибочным решением". Об этом пишет издание Focus со ссылкой на решение суда.

Как уточняется, в суде первой инстанции в немецком городе Веймар (федеральная земля Тюрингия) слушалось дело о нарушении карантинных ограничений весной 2020-го. Тогда местный житель праздновал день рождения в компании семи друзей на заднем дворе дома, тем самым закрыв глаза на меры, которые были введены в регионе для борьбы с коронавирусом. Ему грозил штраф в размере более 200 евро.

По данным издания, последние месяцы немецкие суды в ФРГ рассматривают подобные дела. Однако именно суд в Веймаре поставил под сомнение правильность решения о введении карантинных мер и раскритиковал общенациональный локдаун, который действует в стране ещё с прошлого года.

"Карантин "противоречит конституции", а принимавшие политические решения лица атаковали "основы общества" и ограничили права людей на свободу", - говорится в сообщении.

Суд также описывает ограничения, введенные в Тюрингии и во всей Германии, как "катастрофическое ошибочное политическое решение с критическими последствиями почти для всех сфер жизни людей".

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В итоге суд оправдал молодого человека и обязал государство оплатить все судебные издержки.

Как подчеркивает издание, соответствующее заключение суда будет способствовать дискуссии о правомерности карантинных мер во всей Германии. При этом прокуратура в городе Эрфурт намерена добиться отмены и пересмотра этого постановления суда.

Напомним, власти Германии приняли решение продлить карантин из-за коронавируса до 14 февраля.

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Кроме того, Нидерланды продлили жесткий карантин из-за COVID. Также премьер-министр страны обратился к гражданам с просьбой по-прежнему воздерживаться от поездок за рубеж до марта.

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