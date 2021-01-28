На территории Польши от коронавирусной инфекции вакцинировали более 1 миллиона жителей. При этом, за сутки препарат получили 60 тысяч граждан.

Одну дозу вакцины успели получить 850 тысяч человек, а полный курс вакцинации - 150 тысяч. Все, кто прошел иммунизацию были полностью освобождены от соблюдений карантинных ограничений в случае возможного контакта с зараженными.

Отмечается, что в последствии вакцинации зафиксировано 494 случаев заражения коронавирусом. Известно, что на второй день после получения прививки умер 73-летний пенсионер. Идет проверка связи кончины мужчины и иммунизации. К тому же, на территории страны уничтожили 2486 доз вакцины.

Ранее мы писали, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, эффективна против разных штаммов коронавируса. Образцы крови нейтрализовали три варианта коронавируса - "британский", "южноафриканский" и комбинированный.

Кроме того, в Испании в столичном регионе Мадрид приостанавливают вакцинацию от COVID-19. Люди, которые получили первую дозу вакцины, смогут полностью вакцинироваться за счет существующих запасов.

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