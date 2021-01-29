Стрілянина у Чернівцях: двох учасників ушпиталили [ Редактировать ]
У Чернівцях посеред дня влаштували стрілянину в спальному районі. Не порозумілися учасники дорожнього руху. Кермувальник мікроавтобуса та його пасажири, побили й поранили, водія і пасажира легковика. Застосовували палиці та вогнепальну зброю.
Сутичку чоловіків зафільмували очевидці. За їхніми словами, нападники стріляли по ногах. Унаслідок інциденту двох учасників бійки ушпиталили.
-Смотри, что там творят! - Что было? - Снимает? - Да. - С пистолетами, дубинками.
Віктор Семенюк, заступник начальника Чернівецького районного управління поліції, начальник слідчого відділу:
Наразі введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення осіб учасників конфлікту та їх затримання. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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