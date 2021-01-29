Многочисленные исследования позволили науке определить привычки, которые могут быть причиной рака. Все знают о вреде курения, но есть и другие опасные факторы, передает newsyou.info.

Ученые выяснили, что слишком большой объем употребляемого сахара может провоцировать развитие рака молочной железы. Убедиться в этом помогли опыты с лабораторными грызунами, которым давали дозы сахара, эквивалентные тем, что потребляют жители западных стран. Медики рекомендуют вовсе отказаться от добавленного сахара, и перейти на натуральный (например, в составе фруктов).

Причиной развития рака пищевода может быть систематическое употребление слишком горячих напитков, обжигающих слизистые оболочки.

Корреляцию удалось обнаружить между риском рака и работой по ночам. График, при котором человек регулярно не спит по ночам, в целом серьезно бьет по защитным функциям организма, повышая вероятность развития разных заболеваний. Соответственно, лучше отказываться от работы по ночам, если есть такая возможность.

Читайте также, врачи назвали главную причину рака. Медики утверждают, что главным фактором возникновения раковых клеток считается курение.

Кроме того, Ученые и врачи-диетологи рассказали, какие продукты помогут защитить организм от возникновения раковых заболеваний. Онкологи давно выяснили, что клетки организма начинают разрушаться из-за процесса окисления в ее оболочке, который может спровоцировать радиация, стресс и другие факторы.

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