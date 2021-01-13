Среди всех вероятных причин онкологических заболеваний врачи выделяют самую распространенную. По их словам, в большинстве случаев люди сами виновны в своих заболеваниях, поскольку халатно относятся к своему здоровью, передает newsyou.info.

Медики утверждают, что главным фактором возникновения раковых клеток считается курение.

Врачи напомнили о губительном влиянии курения на все системы организма. Основной удар приходится на сердечно-сосудистую систему. По словам докторов, аналогичным эффектом обладает и алкоголь, если им злоупотреблять.

Напомним, что медики назвали самый полезный продукт в мире.

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