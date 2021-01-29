Рятувальники Дніпра прийняли виклик київських колег - вирішили пройти "Челлендж Мерфі". Це комплекс вправ, який розробив американський військовий. Пожежники мають пробігти понад три кілометри, зробити сто підтягувань, вдвічі більше віджимань та 300 разів присісти.

Чи витримали таке навантаження і за скільки часу впорались?

Рятувальники від самого ранку зібралися на Фестивальному причалі у Дніпрі. 12 відчайдухів готуються до челенджу.

Будут сейчас большие нагрузки. Чтобы быть в тонусе, чтобы мышцы не растянуть, не потянуть.

Командир 2 пожежно-рятувальної частини Максим Веклич у службі працює понад 10 років. Чоловік розповідає: бувають виклики зі справді надважкими завданнями.

Максим Веклич, учасник челенджу:

Каждую смену, тяжелые выезды. Участвовал в больших ликвидациях. Бегаем на багатоповерховы будинки, то там нагрузки большие.

"Мерфі-челендж" названий на честь лейтенанта військово-морських сил армії Сполучених штатів Майкла Мерфі, який загинув на війні в Афганістані 2005 року. Він самостійно розробив і виконував комплекс вправ - це біг на дистанцію тисяча шістсот метрів, сотня підтягувань, 200 віджимань та 300 присідань. І на завершення - пробігти ще понад півтора кілометра. При цьому усі вправи виконуються на час й у повному екіпіруванні.

Забег будет проходить в полной боевой одежде, плюс еще будет аппарат драгер - он весит 10 кг. В общем, как мы работаем на пожаре. Он будет с нами.

Спочатку біг - перші тисяча шістсот метрів долають за 10 хвилин і одразу, без відпочинку, беруться за виконання наступних завдань.

15 подтягиваний сделал, 40 отжиманий, сейчас присидания буду. Нормально. - Витримаєте увесь челендж? - Да.

Сташко,40 отжиманий. У тебя сто уже.

За виконанням вправ стежить суддя. За трохи більше як пів години хлопці впоралися із майже усіма вправами.

Роман Хом'ячук, головний фахівець відділу організації реагування та готовності підрозділів ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області:

Підготовка дуже велика. Тут раптових хлопців немає. Всі хлопці котрі тренуються у залах підтримують свою фізичну форму.

Коли присідання, віджимання та підтягування виконані, без відпочинку, хлопці рушають на фінішну пряму - долають останні тисячу шістсот метрів, - і челендж завершено. Впоралися за 55 хвилин.

Едуард Горбачов, заступник начальника ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області:

Це тест, який потребує витривалості, мужності і сили від тих хто його виконує.

Володимир Сушко, учасник челенджу:

Найтяжче це було підтягування. Тому що робота з власною вагою на турніку. Там працюють тільки руки.

Виконати челендж саме сьогодні рятувальники Дніпра вирішили не випадково. 29 січня - день вшанування ветеранів пожежної охорони.