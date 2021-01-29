Субботу, 30 января, станет отличным дем для восстановления сил. Уделите внимание себе и своему здоровью. Астрологи рассказали, что ждет каждый знак зодиака.

Овен

Амбициозность желательно не показывать открыто, чтобы не спровоцировать у коллег желание с вами посоревноваться.

Телец

Не бойтесь начинать работать над сложным проектом самостоятельно, союзники появятся в нужный момент.

Близнецы

Рассчитывайте на свои силы, помощь, полученная в этот день, окажется формальной.

Рак

Вы способны разобраться в самых сложных ситуациях и принять правильные решения.

Лев

Сбавьте обороты на работе, а то начальство уже посматривает в вашу сторону с подозрением.

Дева

Идеально события развиваться не будут, однако возможности для успеха у вас останутся (и немалые), используйте их.

Весы

Ваше общение должно быть более разборчивым, а секреты следует доверять самым близким.

Скорпион

Настройтесь на конкурентную борьбу, чтобы выйти из нее победителем. Не время думать о компромиссах.

Стрелец

Не теряйте времени, чтобы воспользоваться всеми возможностями сегодняшнего дня.

Козерог

Сосредоточьтесь на самых важных целях, чем больше вы сегодня для них сделаете, тем быстрее достигните финала.

Водолей

Постарайтесь избежать конфликтов с людьми, с которыми вас объединяют общие интересы.

Рыбы

Попробуйте открыться партнеру немного больше, обсудить будущее и рассказать о своих чувствах.

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