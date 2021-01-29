На околиці Відня вибухнув житловий будинок [ Редактировать ]
Потужний вибух у житловому будинку поблизу Відня. Зруйновано дах і кілька поверхів. Відомо щонайменше про шістьох поранених, одну людину вважають зниклою безвісти.
На місце вибуху прибули кілька пожежних бригад - вогонь загасили. Усіх поранених ушпиталили, декого довелося евакуювати на гелікоптері.
Однією з ймовірних причин детонації називають витік газу.
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