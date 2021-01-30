В середині лютого може початися вакцинація українців. Перші партії, а це 117 тисяч доз препарату від Pfizer-BioNTech, мають надійти вже за кілька тижнів. Принаймні в цьому запевняє головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, першим щеплення зроблять медпрацівникам, які контактують з хворими на COVID-19.

Коли ж в країні почнеться масова вакцинація, точно не відомо. Але Президент Зеленський уже заявив, що платити за щеплення українці не будуть. Це обговорили під час наради з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. На думку глави держави, громадяни очікують саме безкоштовної вакцинації. А ще Президент запевнив: імунізація буде добровільною.