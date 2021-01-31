У неділю, 31 січня, в ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" юрист-кримінолог Анна Маляр розповіла про колекторську діяльність, а також про ринок зброї в Україні.

"В Україні законодавчий вакуум в цій сфері. Ми - єдина країна в Європі, в якій немає закону, який би унормовував обіг зброї, тому і за незаконне носіння зброї засудити нікого не можна. Цей закон звісно на часі, але інші моменти у ньому - це предмет дискусії. Я би не називала цей закон легалізацією зброї, тому що легально можна купити, наприклад, мисливську зброю. Тому, цей закон просто розширює перелік зброї, яку можна буде придбати законно. А на рахунок того "за" я чи "проти", я вважаю, що людям треба дати право захищати себе і своє життя", - сказала юрист.

Експерт зазначила: "Те, що злочинці будуть знати, що будь в кого може опинитись раптом зброя - це має свій вплив. Цей закон не встановлює вільне носіння зброї, там є серйозні обмеження. Просто потрібен контроль".

Анна Маляр також прокоментувала новий закон про колекторську діяльність.

"Я думаю, що частину з цього тіньового ринку вдасться все таки вивести на "білий світ" і дати певні гарантії людям, які беруть позики. Цим законопроектом забов'язують установу чи банк, який дає кредит в угоді повідомити, чи може бути використана колекторська контора чи ні. Це допоможе людям розуміти, які перспективи... Але потрібно вести розмову ще й з людьми, тому що їхня довірливість просто не має меж", - сказала вона.

Маляр дала декілька порад, як не стати жертвами колекторів.

"Перша порада - це спілкуватись із будь-яким кредитором через юриста. У вас повинен бути посередник, який знається на законах і його не залякають. Якщо у вас такої можливості немає, тоді перевіряйте компанію, у якої ви берете гроші. Зазвичай, колекторами завершуються мікрокредити, які беруть у незрозумілих конторах. Перевіряйте, що ви підписуєте і які обов'язки на себе берете. Якщо вам дошкуляють і телефонують - вимикайте телефон", - додала експерт