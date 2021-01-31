Ця зима у нас вже більше схожа на нормальну. Але і зараз бачимо, погода як на гойдалці! То надзвичайно тепло, то майже сніговий ураган, то опадів немає, але всього лиш за півтори доби температура падає на десяток градусів.

Як усе це витримати? Яка екстремальна погода очікує нас вже найближчим часом? Та що можемо протиставити глобальному потеплінню? Анна Філь з'ясувала усі подробиці.

Із вогню у полум'я, із відлиги в хуртовину. Чи надовго до нас прийшла справжня зима? І в чому причина погодних гойдалок?

Дуже часто списуємо все на глобальне потепління. Ананаси під Києвом. Коли українські степи перетворяться на субтропіки, а чорноземи на пісок?

Пока не растает лед Арктики, пустыни не будет.

Як аграріям помиритися з розгніваною природою?

Втрати від посухи склали порядку шести мільярдів гривень

І чи допоможе потепління Україні стати аграрною супердержавою?

Це засніжені поля під Бобринцем на Кіровоградщині. Агроном Віталій Миколайович перевіряє посіви озимої пшениці. І вже потирає руки в передчутті непоганого врожаю.

Трохи поле взялося льодяною кіркою, но вона не притерта, вона находиться вище ґрунту і то єсть повітряна подушка єсть, якщо вона буде розтавати ніякої загрози пшениці, озимій культурі немає.

За зиму Віталій спокійний. Сильних морозів, які б нашкодили посівам, уже давно не буває. Його більше турбує літня посуха. Каже, у його кооперативі вже замислилися про аграрну революцію. Не садити більше кукурудзи, бо вологи для неї бракує. Натомість освоюють нові культури.

Віталій Ланецький, агроном:

З'явився озимий горох, погодні умови дозволяють вже перезимовувати добре, давати добрі врожаї, повертаються коріандр допустім рання затяжна весна дозволяє ті ж самі ярі культури сіять, ячмінь.

Клімат в Україні змінюється - і це вже очевидно. І зима тепліша, і літо спекотніше. При цьому і снігу, і дощів - стає менше. Почастішали посухи. А ще в теплі з'являються нові шкідники й хвороби.

Іван Слободяник, голова Всеукраїнського конгресу фермерів:

Зараз у нас Полтавщина вже є зоною ризикованого землеробства. В принципі, сільське господарство стає ризикованою справою.

З іншого боку, у довше літо можна по два врожаї збирати. Дехто вже вирощує ще недавно незвичні для нас нут, сорго і рис. А далі може й на фініки доведеться перейти. Бо за деякими прогнозами, до кінця століття в Україні потеплішає ще на 3-4 градуси. А вже за 30 років до нас можуть прийти субтропіки, як у Середземномор'ї. Яку тоді городину будемо вирощувати? Ми вже зазирнули в імовірне аграрне майбутнє під Києвом.

На даху сніг, а тут плюс 20 як у тропічному лісі, в зимовому одязі жарко. І хоча вчені в один голос твердять про глобальне потепління, на звичайному українському городі банани виростуть ще не скоро.

Такі джунглі поки що можуть вижити лише в теплиці. Її господар, пан Анатолій, сконструював за власним проєктом. Поки надворі хурделить, тут гілки тріщать під вагою апельсинів і квітнуть банани.

Якщо він вийде ось сюди і опуститься майже до полу, то буде до 500 бананів.

А цвіт лимонів наповнює ароматом усю оранжерею.

І шо ви відчуваєте? - Жасмін? - Це і правда жасмин. Да, жасмін, біла акція.

Та для січня це аномалія. Виявляється, навіть у закритій теплиці і навіть екзотичні для наших широт рослини відчувають, коли погода "викидає коники".

Анатолій Патій, власник теплиці:

Рослини реагують дуже чутливо особливо цитрусові. Лимони вони вже в лютому починають цвісти, коли день збільшується, уявіть собі вони навіть у листопаді і грудні починали цвісти.

Кліматологи кажуть: у розпалі природне потепління - це звичний для планети процес, який час від часу повторюється. Але природна тенденція нині втричі посилюється впливом людини.

Стрімке підвищення температури за короткий час. Зараз ми вийшли на 1-1,2 градуси на 100 років

Україна потепління відчуває на собі сильніше, ніж деякі країни. Температури підвищуються втричі, а той у чотири рази швидше, ніж у решті світу. Зими стають контрастними, як от нинішня. Усе тому, що ми перебуваємо на температурному кордоні! У зоні зіткнення холоду й тепла:

Вот контраст - теплая субтропическая воздушная масса и арктическая холодная. Вот мы под борьбой этих систем.

Але погоду в нас робить не лише ця боротьба стихій. А ще й далека тихоокеанська течія Ель-Ніньйо. Вона раз на кілька років змінює температуру й це впливає на всю планету. Цього року восени течія стала холодною - і вже тоді синоптики знали, що взимку будуть і морози, і сніг.

Владислав Тимофєєв, метеоролог:

Сейчас поменялась планетарная циркуляция и вместе с ней региональная - европейская азиатская. Поэтому мы имеем больше циклонов, с начала года уже прошло будет шестой циклон. В связи с циклонами южными такие колебания сначала тепло, дождь может быть, а потом когда он проходит, затягивает холод, снег, гололед.

Тож зміна клімату роботу метеорологів робить ще складнішою.

Парасолька чи сонячні окуляри? Чоботи або туфлі? Запасайтеся одягом і терпінням. Від мінус двадцяти до плюс п'яти. До таких температурних гойдалок тепер доведеться звикати. Прогноз синоптиків - мінливість погоди.

Зими залишаться теплими, але до сюрпризів треба бути готовими.

Світлана Бойченко, кліматолог:

Зараз із-за змін клімату, із-за перебудови кліматичної системи розмах ось цих аномалій стає більшим. і прориви холодних повітряних мас взимку будуть частіші.

Разом із зимою теплішатиме й літо. При чому на Поліссі - відчутніше, ніж на півдні. Опадів буде менше, але вже якщо дощ, то радше злива. Чи не завадить зміна клімату українському аграрному експорту? Фахівці кажуть - навпаки, може стати в пригоді. Якщо держава вчасно схаменеться.

Іван Слободяник, голова Всеукраїнського конгресу фермерів:

Технічне переоснащення має відбутися, перехід на інші культури, нішеві можливо, вирощування тих, які адаптовані до півдня. Ми повинні переймати передові технології, такі як в Ізраїлі по зрошенню тому що вони давно до цього адаптувалися.

До того ж за прогнозами кліматологів, українські чорноземи піскам у цьому столітті не поступляться. За умови, що глобальні температури зростатимуть такими ж темпами, як і зараз.