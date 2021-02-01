В Таиланде набирает популярность странный ритуал - антистрессовые похороны. Он проводится в храме на окраине Бангкока и служат местным жителям для снятия стресса, сообщает "УНН" со ссылкой на Reuters.

Суть ежедневного ритуала состоит в том, что его участники берут в руки букет цветов и ложатся в гроб, пока монахи их отпевают.

Стоимость таких "похорон" составляет около 3,3 доллара США - участники платят за цветы, свечи и одежду, которые являются частью церемонии.

Они следуют инструкциям монахов, сначала лежа в гробу головой на запад, прежде чем поменять сторону, что символизирует возрождение.

Отмечается, что ежедневно храм Ват Бангна Най в Бангкоке посещает более сотни человек, которые хотят провести церемонию в надежде улучшить свое моральное состояние на фоне стресса во время пандемии коронавируса.

К слову, подобные ритуалы проводят многие храмы в Таиланде.

Ранее мы писали о том, что сотрудник похоронного бюро устроил фотосессию с мертвым Марадоной.

Также сообщалось, что 99-летняя женщина дважды "воскресала" на собственных похоронах. "Мертвая" дышала, а похороны немедленно остановили, а долгожительницу отнесли домой. На следующий день она снова перестала подавать признаки жизни, а ее тело остыло. Когда похороны возобновили, старушка вновь пошевелилась.

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