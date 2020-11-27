Сотрудник похоронного бюро устроил фотосессию с мертвым Марадоной [ Редактировать ]
В Аргентине разгорелся скандал вокруг погребения легендарного футболиста Диего Марадоны. Так, один из сотрудников похоронной компании "Pinier", занимавшийся подготовкой тела к прощальной церемонии, решил воспользоваться моментом и сделал фото с усопшим на память, передает Tn.com.ar.
Он сфотографировался у открытого гроба Марадоны, положив руку на лоб покойного.
Снимок "разлетелся" по всей стране, что спровоцировало скандал. Поклонники великого футболиста просто в ярости от поступка мужчины. Такой поступок расценивают, как неуважение к Марадоне.
В свою очередь, владелец похоронного бюро "Pinier" уже принес извинения семье Марадоны, заявив, что сотрудник уволен.
Матиас Морли, адвокат покойного Марадоны уже выступил с резким заявлением и пообещал наказать сотрудника похоронного бюро.
"Учитывая распространение образа Диего на смертном одре, я лично позабочусь о том, чтобы найти мерзавца, который сделал эту фотографию. Все виновные в такой трусости заплатят", - написал адвокат.
Напомним, в среду, 25 ноября, скончался легендарный футболист Диего Марадона. Спортсмену было 60 лет. По предварительным данным, у него случился инфаркт.
Также стало известно, что сын Диего Марадоны попал в реанимацию, после того, как узнал о смерти отца от журналиста.
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