Два з половиною мільярди доларів - вкрали українські хакери з фінустанов Європи та Америки. Цього тижня злочинців затримали.

Упродовж шести років вони орудували у банках Великої Британії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Литви і США. Як не потрапити на гачок шахраїв - дізнавалася Тетяна Логунова.

Вірус кібершахрайства вражає і кіберзахищені країни. Наприклад, у Німеччині злочинці враховують навіть менталітет:

Алло, Ви мене чуєте? Так, чую! Як тільки ви вимовили слово "так", ви вже опинилися на гачку у шахраїв! І зараз я розкажу вам, як це сталося.

Це німецький адвокат Крістіан Золмеке. Вже багато років він веде відеоблог, в якому вчить, як вберегтися від телефонних шахраїв. Його найголовніша порада: не представлятися, відповідаючи на дзвінок із невідомого номера.

А в німців прийнято замість "алло"- називати прізвище "Мюллер, Шмідт чи Пельц". А ще уникати у розмові з невідомим абонентом слів "так". Бо потім виявиться, що ви погодилися купити якусь річ чи послугу:

Крістіан Золмеке, адвокат:

Через деякий час ви отримаєте рахунок на кілька сотень євро. Ви скажете, я не буду платити, я нічого не купляв. А Вам надішлють аудіозапис, на якому ви почуєте як відповідаєте "так" на питання, чи хочете ви укласти контракт.

Оскаржити рахунок можна. Та для цього доведеться наймати адвоката і замовляти експертизу аудіозапису.

Крістіан Золмеке, адвокат:

Фахівці можуть довести, що ваше "так" було вирізане і підмонтоване.

А що робити, якщо телефонують правоохоронці? Фрау Марті подзвонили з номера поліції і повідомили: у банку, де вона тримає гроші, працює шахрай! Тож кошти треба негайно зняти - і передати силовикам на зберігання.

Марта, жертва телефонних шахраїв:

Усі мої заощадження, 20 тисяч євро. Більше я цих грошей не бачила.

"Фальшиві копи" - поширена схема телефонного шахрайства у Німеччині. Злочинці програмують номер поліції за допомогою спеціальних багів. І користуються тим, що німці беззастережно довіряють поліції.

Фрауке Ханнес, представниця поліції:

Фальшиві поліцейські найчастіше дзвонять людям старшим за 65 років.

Банди телефонних шахраїв найчастіше працюють із-за кордону. І щороку виманюють у довірливих німецьких бабусь і дідусів мільйони євро!