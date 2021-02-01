Передовсім у МОЗі сподіваються на безкоштовну поставку від міжнародної групи "Ковакс"

Провідні держави вже забезпечили доступ своїх громадян до антиковідної імунізації. За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 95 відсотків усіх щеплень у світі до цього моменту провели лише в десяти країнах. Інші обіцяють долучитися до лідерів уже незабаром. Серед них і ми.

Та чи скоро розпочнеться щеплення і чи ефективним буде захист від тих препаратів, які мають отримати українці? Інна Томіна з'ясовувала подробиці.

Поки весь цивілізований світ активно і масово вакцинує людей, Україна своїм поки лише активно і масово роздає обіцянки.

І це при тому, що Україна сьома в Європі за кількістю інфікованих коронавірусом.

Уже з понеділка в уряді обіцяють нарешті розповісти про контракти, очікувані поставки і про витрачені гроші на рятівні антиковідні дози. А поки в очікуванні склали календар та графік вакцинації. Визначили 4 тисячі пунктів щеплень, а ще сформували мобільні бригади.

Олександр Заїка, епідеміолог ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України":

Сформовані списки мобільних бригад, а це такий один із ключових інструментів, який буде задіяний на першому етапі вакцинації, сформовані пріоритетні групи ризику, відібрані власне поіменні списки і готові в регіонах списки медпрацівників із закладів охорони здоров'я, які ведуть допомагають хворим на Ковід.

Передовсім у МОЗі сподіваються на безкоштовну поставку від міжнародної групи "Ковакс".

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

З лютого місяця розпочинають поставки в рамках механізму "Ковакс". Це будуть певні транші, це не буде одразу всі. 8 або 16 млн доз. Ми розписали, ми їм показали план як там готові вакцинувати.

І перша партія від "Пфайзер" - 117 тисяч доз - прибуде до України в середині лютого. Це нагадаю, найпопулярніша нині у світі вакцина. Єдине, вона дуже вибаглива до умов зберігання. Потрібні мінус 70 градусів. Та Україна підтвердила, що має, Де її тримати.

Трохи пізніше, вже навесні, надійде британська "Астразенека". Чекають до трьох мільйонів доз. Вона, як і "Пфайзер", має понад 90 відсотків ефективності.

Сергій Комісаренко, доктор біологічних наук, директор Інституту біохімії ім. О. Палладіна НАНУ:

Її можна зберігати при температурі рефрижератора, звичайного холодильника і два - її ціна. Вона коштує три чи трошки більше ніж три долари. Значить дві дози введення коштує - сім доларів.

Перші в черзі на щеплення лікарі, далі соцпрацівники, люди поважного віку, військові. Щеплення добровільне і безплатне. Чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів - незрозуміло.

Тим, кому не вистачить вакцини "Астразенеки", введуть іншу - китайську "Сіновак". Щоправда, це ще під питанням. Препарат незареєстрований. Ще один кандидат у вакцини:

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

"Новавакс", але він ще сьогодні не зареєєстрований після третьої клінічної стадії в жодній країні, також їде продукт компанії "Джонсон енд Джонсон" з одноразовим введенням і ще там ряд продуктів.

Більшість країн Європи використовує вакцини від "Пфайзер", "Модерни" та "Астразеники".

Тож аби вижити, країни першого світу озброюються вакцинами, а українці більше сподіваються на... удачу. На спад коронавірусу влітку та колективний імунітет.