Штормове попередження знову оголосили в Україні

Штормове попередження знову оголосили в Україні. Синоптики прогнозують сильні снігопади та ожеледицю. Вхурделити може майже по всій країні.

У південних та східних регіонах ще й потужний вітер і перемети. Станом на ранок на Одещині без світла залишаються 14 населених пунктів. А у Карпатах існує загроза сходження лавин.

Погодні умови можуть спричинити відімкнення електрики та обмеження руху автошляхами - застерігають у ДСНС. Рятувальники просять користуватися авто з максимальною обачністю.