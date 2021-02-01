В Україні прогнозують сильні снігопади та ожеледицю [ Редактировать ]
Штормове попередження знову оголосили в Україні. Синоптики прогнозують сильні снігопади та ожеледицю. Вхурделити може майже по всій країні.
У південних та східних регіонах ще й потужний вітер і перемети. Станом на ранок на Одещині без світла залишаються 14 населених пунктів. А у Карпатах існує загроза сходження лавин.
Погодні умови можуть спричинити відімкнення електрики та обмеження руху автошляхами - застерігають у ДСНС. Рятувальники просять користуватися авто з максимальною обачністю.
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