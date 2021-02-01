За минулу добу коронавірус у світі підхопили 395 тисяч людей - найменше за останні три місяці

За минулу добу коронавірус у світі підхопили 395 тисяч людей - найменше за останні три місяці.

Як і раніше, світовим лідером із захворюваності залишаються Сполучені Штати, там за добу зафіксували близько 108 тисяч нових заражень. В Європі сумнівну першість тримають Британія і Франція - там додалося по 20 тисяч нових хворих.

Загалом від початку пандемії, що триває вже майже рік, інфікувалися більш як 103 з половиною мільйони. Понад 75 мільйонів вже одужали.