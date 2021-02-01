Пандемія у світі: США лідирує по захворюваності на COVID-19 [ Редактировать ]
За минулу добу коронавірус у світі підхопили 395 тисяч людей - найменше за останні три місяці.
Як і раніше, світовим лідером із захворюваності залишаються Сполучені Штати, там за добу зафіксували близько 108 тисяч нових заражень. В Європі сумнівну першість тримають Британія і Франція - там додалося по 20 тисяч нових хворих.
Загалом від початку пандемії, що триває вже майже рік, інфікувалися більш як 103 з половиною мільйони. Понад 75 мільйонів вже одужали.
по теме
За добу коронавірусом у світі інфікувалися понад 630 тисяч людей. Найвища статистика у США - майже 220 тисяч. В Європі - лідер із захворюваності Велика Британія
За минулу добу коронавірусом у світі заразилися понад 590 тисяч людей. Найбільше нових хворих у США - близько 150 тисяч
Через поширення нових штамів коронавірусу Велика Британія зміцнює кордони і запроваджує готельний карантин для всіх, хто прибуває з країн "червоної зони"
Кількість хворих на COVID-19 у світі знову зростає. Понад 600 тисяч нових заражень за останню добу. Найбільше у США, Бразилії та Іспанії
За минулу добу коронавірусом у світі заразилися понад 590 тисяч людей. Найбільше у США - майже 150 тисяч