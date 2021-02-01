Державний переворот у М'янмі. Військові захопили владу й затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі. Докладніше - мої колеги.

Ось так, серед ночі, до будинку члена парламенту М'янми - Па Па Хан, вдерлися військові та затримали жінку. І такі затримання прокотилися всією країною. Під вартою й лідерка держави - Аун Сан Су Чжі. Саме її партія - "Національна ліга за демократію" - набрала більшість голосів на минулих виборах до парламенту і вже цього тижня мала формувати уряд. Але військові заявили, що беруть владу у свої руки, бо вибори сфальсифікували.

Щоб забезпечити всебічну перевірку виборчих бюлетенів, керівництво державою переходить до головнокомандувача Збройних сил М'янми - Мін Аун Хлаїну. Починаючи з цього моменту, по всій країни оголошено надзвичайний стан. Він триватиме рік.

До столиці Найп'їдо ввели війська. Вулиці перекрито армійською технікою. Не працює телефонний зв'язок, припинило ефір телебачення, зачинені банки та майже "ліг" інтернет. У крамницях і на ринках - ажіотаж. Люди в паніці кинулися знімати гроші з банкоматів і скуповувати продукти.

Давид Гум Онг, житель Найп'їдо:

Досі не віриться, що це відбувається. Ми не знаємо, до чого це призведе. Для мене особисто - це якийсь нічний жах, що розгортається просто в мене на очах. Усюди видно військову техніку. А атмосфера в місті як перед штормом, якого не вдасться уникнути.

У колишній столиці М'янми - Янгоні, думки щодо ситуації в країні розділилися. Прихильники опозиційної партії "Солідарності та розвитку", яку підтримують військові, влаштували святкові мітинги.

Ми підтримуємо нашого головнокомандувача, який став на чолі країни. І закликаємо його вжити жорстких заходів, аби притягти до відповідальності тих, хто сфальсифікував результати виборів.

А от студенти місцевого університету закликали всіх боронити демократію.

Сі Тху Тун, студент:

Військові своїми діями оголосили війну народу. Адже люди проголосували на демократичних виборах. Наша країна, як птах, який тільки вчиться літати. А військові обламують йому крила. Ми вимагаємо негайно звільнити Аун Сан Су Чжі та всіх, кого затримали.

Демократичний лад у країні тримався останні 9 років. До того М'янмою майже півстоліття керували військові. За тих часів Аун Сан Су Чжі довелося 15 років відсидіти під домашнім арештом за різними звинуваченнями. Тож нині хунта фактично повертає країну в минуле. Військовий переворот уже засудили у США та Європі. Країни закликають негайно звільнити демократично обране керівництво.