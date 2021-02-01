Во вторник, 2 февраля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. В частности, ночью ожидается снег, а на дорогах столицы гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, завтра в Киеве на дорогах будет удерживаться гололедица. Синоптики объявили первый уровень опасности.

По прогнозу синоптиков, завтра в столице будет облачно с прояснениями, а ночью ожидается небольшой снег. Днем в Киеве будет без осадков, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха днем опустится до -8 -10 градусов, днем ожидается -3 -5 градусов.

Ранее сообщалось, что с февраля в Украине прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.