Спалах гострої кишкової інфекції зафіксували в школі у Кропивницькому. Семеро учнів звернулися до лікарні, двох ушпиталили - це учні перших-четвертих класів молодшої школи № 8.

На біль у животі та погане самопочуття загалом поскаржилося з півсотні дітей. Нині всі діти почуваються добре. Їдальню ж у навчальному закладі зачинили, там тривають перевірки.

Галина Сабадаш, начальниця відділу Держпродспоживслужби в Кіровоградській області: