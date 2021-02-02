У Кропивницькому отруїлися учні молодшої школи [ Редактировать ]
Спалах гострої кишкової інфекції зафіксували в школі у Кропивницькому. Семеро учнів звернулися до лікарні, двох ушпиталили - це учні перших-четвертих класів молодшої школи № 8.
На біль у животі та погане самопочуття загалом поскаржилося з півсотні дітей. Нині всі діти почуваються добре. Їдальню ж у навчальному закладі зачинили, там тривають перевірки.
Галина Сабадаш, начальниця відділу Держпродспоживслужби в Кіровоградській області:
Головне управління здійснило санітарно-епідемічне обстеження на дотримання законодавства та позапланове інспектування харчоблоку на дотримання санітарного законодавства. Були відібрані добові проби, які споживали ці учні 27 січня, також були відібрані проби води, санітарно-гігієнічних змивів та харчових продуктів: яйце куряче та масло солодко вершкове. Дослідження готових страв, харчових продуктів та проб води ще тривають.
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