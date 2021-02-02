У США нарощують темпи вакцинації населення від COVID-19 [ Редактировать ]
Вакцину від COVID-19 отримали більше американців, ніж підхопили сам вірус.
З початку епідемії у США зафіксували 26 мільйонів і 200 тисяч випадків зараження. Водночас, одну або дві дози проти COVID-19 отримали на 300 тисяч американців більше.
Щодня у Сполучених Штатах роблять понад мільйон щеплень - і це найвищий показник серед інших країні світу.
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