В медучреждения Киева решено было госпитализировать 36 человек/ фото: РБК

В столице за сутки зафиксировали 284 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 128 834 инфицированных COVID-19. 71 145 человек выздоровели (1823 - за минувшие сутки). Еще 2377 заболевших умерли (7 - за минувшие сутки). В медучреждения Киева решено было госпитализировать 36 человек.

Отмечается, что среди зараженных:

160 женщин в возрасте от 18 до 96 лет;

119 мужчин, возрастом от 22 до 83 лет;

5 детей - от 10 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находятся в Дарницком районе (67 человек), Деснянском районе (50 случаев) и Соломенском районе (35 пациентов).

Читайте также, в Украине за сутки подтвердили 2394 новых случая коронавируса. Среди заболевших COVID-19 117 детей и 213 медработников. Также за сутки было госпитализировано 833 человек, скончались - 156, выздоровели - 11 457.

Кроме того, Степанов рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса. План предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем украинцам, а первыми прививки сделают уязвимым категориям населения.

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