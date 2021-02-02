Росію підозрюють в організації державного перевороту у М'янмі [ Редактировать ]
До державного перевороту у М'янмі "доклав руку" Кремль, - пише видання Forbes. Там нагадали, що за 10 днів до захоплення влади військовими, до країни приїздив Сергій Шойгу - голова міноборони РФ. Він саме зустрічався з головнокомандувачем збройних сил М'янми, якого учора проголосили новим очільником країни. Під час візиту домовилися про постачання до М'янми російської зброї.
Військовий переворот влаштували за кілька годин перед тим, як лідерка демократичного руху Аун Сан Су Чжі мала формувати новий уряд. Саме її партія здобула більшість голосів на недавніх парламентських виборах. Зараз вона під арештом. Хунта обіцяє провести нові вибори через рік - після закінчення надзвичайного стану.
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