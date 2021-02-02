Офіційно політику закидають шахрайство у великих розмірах, за що раніше дали умовний термін

Понад 200 затриманих біля Московського міського суду. Там триває суд над опозиціонером Олексієм Навальним. Прокурори вимагають для нього реальне ув'язнення строком до трьох років. Офіційно політику закидають шахрайство у великих розмірах, за що раніше дали умовний термін.

Наприкінці січня одразу в кілької великих містах відбулися акції на підтримку Навального, ЗМІ назвали їх наймасштабнішими за весь час.

Також у січні, після повернення політика до Росії з Німеччини, Фонд боротьби з корупцією оприлюднив розслідуваня про палац Путіна площею 68 гектарів і вартістю близько мільярда доларів.