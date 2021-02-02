Суд над Навальним: поліція затримала більше двохсот прихильників політики [ Редактировать ]
Понад 200 затриманих біля Московського міського суду. Там триває суд над опозиціонером Олексієм Навальним. Прокурори вимагають для нього реальне ув'язнення строком до трьох років. Офіційно політику закидають шахрайство у великих розмірах, за що раніше дали умовний термін.
Наприкінці січня одразу в кілької великих містах відбулися акції на підтримку Навального, ЗМІ назвали їх наймасштабнішими за весь час.
Також у січні, після повернення політика до Росії з Німеччини, Фонд боротьби з корупцією оприлюднив розслідуваня про палац Путіна площею 68 гектарів і вартістю близько мільярда доларів.
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