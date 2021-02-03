За минувшую неделю от коронавирусной болезни в мире умерли более 96 тысяч человек. Это рекордный показатель за семь дней с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Так, с 25 по 31 января 2021 года в мире были зафиксированы 96 364 летальных исхода из-за COVID-19. Почти половина смертей приходятся на Северную и Южную Америку (47 277). В Европе за прошедшую неделю умерли 36 674 заболевших.

В общем с начала пандемии число выявленных случаев коронавирусной болезни выросло до 102 942 987, жертвами стали 2 232 233 пациентов.

Ранее сообщалось, что Украина получит первую партию вакцин от коронавируса через две недели. По словам заместителя министра здравоохранения Игоря Иващенко, сейчас подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer и BionTech. Вакцины будут предоставлены Украине в рамках глобальной инициативы COVAX.

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