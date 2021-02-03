Бабак Тимко укотре виконав свою метеорологічну місію. Напередодні, за традицією, тваринка віщувала, коли настане весна. Тож чи побачив бабак свою тінь - розповість Світлана Шекера.

На біостанції каразинського університету щороку другого лютого - картинка однакова. Журналісти. Студенти. І дим від вогнища. Під пильними поглядами хранительниця бабака - дістає пухнастика з будиночка. Той трохи упирається.

Ну что. Говорит, весна уже наступает! Ну а по делу - весна у нас будет ранняя. Но это не значит, что через неделю, через две. А надо немножко подождать. Через 6 недель будет тепло! Да? Так что все ожидаем раннюю весну.

Тож Тимко навіщував ранню весну. І дав відповідь на ще одне важливе запитання, як краще вберегтися від коронавірусу. Перед ним поставили на вибір гирю, яблука, пляшку з вакциною, ракету-марсохід та м'якого почекуна. Й тричі випускали Тимка - дивилися, що обере.

Так, витримка. - Ну все-таки выдержка. Да, да, надо еще подождать чуть-чуть.

Надія Токарська, хранительниця байбака:

Между спортом и выдержкой. В первый раз он побежал к спорту, значит, мы не забываем о том, что здоровый образ, занимаемся спортом, гуляем на воздухе. Ну и все-таки ожидаем, надо немножко еще подождать.

Біологи кажуть - Тимко прокинувся ще два дні тому. І взагалі - за його зовнішнім виглядом, чотирирічний гризун, хоч і трохи незадоволений - та то більше через характер - все ж таки товстенький та ситий. А це означає, - будуть сили пережити весну.

Откормленный. И хорошо спал спокойно проблем как бы не было. Что все-таки надеемся на пополнение. Ты как лето мы его женили.

Та цього року поповнення в родині Тимка третього навряд чи буде. Його дружина Ліда, взимку занедужала.

Володимир Ронкін, співробіник кафедри зоології Харківського національного університету ім. В. Каразіна:

Она не спит и худеет. Она не спит зимой. Да, мы ее поддерживаем. Основным лекарством для сурков - это печенька и сгущенка. К счастью, у нас две такие подруги, они понемножку, но едят. И выглядят неплохо. И все. Но они гораздо худее, чем надо. И безусловно, не смогут размножаться.

На біостанції кажуть, прогнози Тимків - хоч і жартівливі, та все ж здійснюються.

Людмила Доля, громадська активістка:

З приводу синоптичних прогнозів його прогнози справджуються відсотків на 80. Ми всі знаємо. Але це ми завжди кажемо про те що, бабак не помиляється, погода підводить. з приводу всіх інших прогнозів, ну вони збуваються практично всі стовідсотково.

Виконавши свою місію, Тимко третій провів фотосесію і пішов досипати. До весни.