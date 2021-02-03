В России произошел необычный случай. Пенсионерка умерла в собственной квартире под завалами мусора. Об этом сообщает Telegram-канал "Мослента".

"Внутри (квартиры - ред.) сотрудники полиции обнаружили горы хлама, тоннели, по которым передвигалась хозяйка, и огромное количество тараканов", - говорится в сообщении.

По данным канала, коммунальщики 5 часов разгребали мусорные завалы, а под ними нашли тело одинокой старушки

Ранее сообщалось, что мужчина покончил с собой в прямом эфире. Отмечается, что все 400 зрителей направили администрации Facebook жалобы с просьбами остановить прямой эфир, но там не реагировали на заявление. Только после публикации трансляции на странице мужчины запись была удалена, а модераторы принесли соболезнования родственникам погибшего.

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