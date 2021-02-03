На Донбасі російські окупанти навчають дітей стріляти [ Редактировать ]
На Донбасі бойовики готують дітей до участі у бойових діях. Муштрують у псевдопатріотичних клубах і військових таборах. Справу за даним фактом порушила прокуратура Донецької області.
Такі організації діють на окупованих територіях з 2017 року, - кажуть правоохоронці, - там проходять так звану "підготовку" діти від 10 до 17 років. Їм нав'язують вороже ставлення до України, вчать стріляти з великокаліберної зброї та автоматів.
Загалом, на території ОРДЛО протиправно діє більше десятка подібних закладів, - зазначили у відомстві.
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